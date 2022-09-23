Son dakika gündem: AFAD, Pakistan'daki selzedelere 500 koli gıda maddesi dağıttı
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Son dakika haberi... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Pakistanlı selzedelere 500 koli gıda maddesi dağıttı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Pakistanlı selzedelere 500 koli gıda maddesi dağıttı.
AFAD yetkilileri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Beytüsselam Refah Vakfı ile iş birliğinde Sindh eyaletinin Dadu bölgesinde selzedelere 500 koli gıda maddesi dağıtıldığını belirtti.
Yetkililer, çeşitli şehirlerde çadır kurma işlemlerinin sürdüğünü, yardımların devam edeceğini kaydetti.
Kaynak: AA / Güncel