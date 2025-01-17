AFAD Müdürü Oruk, Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

Bitlis Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Kerem Oruk ile arama kurtarma personeli, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Oruk ve arama kurtarma görevlileri, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği, "Roketsan, Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan oylamada yer alan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Özgür Suriye" kategorisinde Hesham Elsherif'in "Özgürlük kulesi", "Haber" kategorisinde "Adsız Günebakan'ın "Karanlığa ışık olanlar" adlı fotoğraflarına oy veren Oruk ve görevliler, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Garry Lotulung'un "Kuyruklu yıldız ve volkan", "Günlük Hayat" kategorisinde İsa Terli'nin "7 tepe, 5 minare, 1 kule" ve "Spor" kategorisinde ise Hakan Akgün'ün "Kartallar" fotoğrafını oyladı.

Fotoğrafları çekenleri tebrik eden Oruk, 2024'te Anadolu Ajansı muhabirlerinin çektiği birbirinden etkileyici karelerin oylamada yer aldığını söyledi.

Ekip arkadaşlarıyla fotoğrafları incelediklerini belirten Oruk, "Karar verirken zorlandık. Bazı kategorilerde ilgi alanımıza giren kareleri seçtik. 'Özgür Suriye' kategorisinde çok hoşumuza giden ve özgürlüğü sembolize eden bir karemiz vardı. O da bizi çok etkiledi. İstanbul temalı fotoğraf bizi bizden aldı. Ekip arkadaşlarımızla da oy birliğine vardık. Emeği geçenlere, bize bu fırsatı veren Anadolu Ajansı'na teşekkür ediyoruz." diye konuştu.