AFAD mobil mutfak tırı Ukrayna'nın Borodyanka şehrinde - Haberler

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( Afad ) Ukrayna- Rusya savaşında harabeye dönen Borodyanka şehrinde binlerce kişiye yemek dağıtıyor.

Rusya- Ukrayna savaşının ilk günlerinden bu yana şiddetli çatışmaların yaşandığı ve hava saldırılarının düzenlendiği Ukrayna'nın Borodyanka şehrine getirilen AFAD mobil mutfak tırı sayesinde ihtiyaç sahibi insanlara sıcak yemek ulaştırılıyor.

Pazartesiden itibaren Borodyanka'da bulunan AFAD mobil tırını ziyaret eden Türkiye'nin Kiev Büyükelçisi Yağmur Ahmet Güldere ve beraberindeki heyet burada incelemelerde bulundu.

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütüne (UNESCO) ait ve saldırılar sonucu harabeye dönen bir gençlik ve spor merkezinin önünde kurulan tırı Güldere ile beraber ziyaret eden Borodyanka Belediye Başkanı Georgiy Yerko, AA muhabirine, Türkiye'ye minnettar olduklarını ifade etti.

Borodyanka'da evlerini kaybeden insanların buraya gelip yemek aldıklarını aktaran Yerko, "Bugün, Türkiye'nin ülkemize ve şehirlerimize verdiğini destek faaliyetlerini görüyoruz. Buraya, yemekleri neyle ve nasıl yapabileceklerini bilmeyen, bu imkanları olmayan insanlar geliyor." dedi.

Büyükelçi Güldere, "Türkiye, 24 Şubat'tan bu yana Ukrayna'ya her anlamda en güçlü destek veren ülkelerden birisi oldu. Vatandaşlarımızın tahliye süreci sonrasında son dönemlerde en yoğun olarak yöneldiğimiz hareket alanlardan bir tanesi de insanı yardımlardır." diye konuştu.

Türkiye'den Ukrayna'da ihtiyaç sahip insanlar için 97 tır yardım malzemesinin ulaştırıldığı bilgisini paylaşan Güldere, savaş başladıktan sonra 150 bin Ukraynalının da Türkiye'ye gittiğini söyledi.

Kiev bölgesinde bulunan kentlerden Buça ve İrpin'de Türkiye'den gelen iki tır insanı yardımı haziran başında halka dağıttıklarını anlatan Güldere, Ukrayna'nın sınır bölgelerinde bulunan AFAD mobil mutfak tırın artık Borodyanka'ya da ulaştığını belirterek, şunları kaydetti:

"Dolayısıyla sadece sınırlarda değil, sadece büyükşehirlerde değil, aynı zamanda ihtiyaç duyulan küçük kasabalarda da, küçük yerleşim yerlerinde de Türkiye'nin yardım elini görmek mümkün."

Türkiye'nin bu tür yardımlarının Ukrayna'da kesintisiz devam edeceğini kaydeden Güldere, yardıma önemli katkılarını sağlayan Türk kurumlarına teşekkür etti.

AFAD Ukrayna İnsanı Yardım Koordinatörü Oğuz İlkbahar da AFAD faaliyetlerinin 6 Şubat'tan itibaren bölgede devam ettiğini ifade ederek, Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliğin koordinasyonuyla Ukrayna'nın çeşitli yerleşimlerinde insanlara yardım ulaştırmayı sürdürdüklerini aktardı.

AFAD mobil tırın günlük 30 bin kişiye yemek verecek kapasiteye sahip olduğunu kaydeden İlkbahar Borodyanka'da günde 900 kişiye yemek verildiğini dile getirdi.