Üye Girişi
Haberi Paylaş

AFAD mesajla uyardı

Güncel Haberler

AFAD mesajla uyardı

AFAD tarafından Tekirdağ'da yaşayan vatandaşlara kısa mesaj ile yağışlara karşı dikkatli olunması uyarısı yapıldı.

Afad tarafından Tekirdağ'da yaşayan vatandaşlara kısa mesaj ile yağışlara karşı dikkatli olunması uyarısı yapıldı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( Afad ) Tekirdağ için kısa mesaj ile kuvvetli yağış uyarısında bulundu. AFAD tarafından Meteoroloji'den alınan verilere göre gönderilen kısa mesaj da, "Çarşamba günü öğle saatlerinden itibaren çok kuvvetli yerel yağış bekleniyor. Sel, yıldırım, dolu, hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olun" uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden ise Tekirdağ'ın Malkara ve Şarköy ilçeleri için turuncu, Süleymanpaşa, Hayrabolu, Muratlı, Çorlu, Çerkezköy, Saray, Ergene, Marmaraereğlisi ve Kapaklı ilçeleri için sarı kodlu uyarıda bulunuldu.

(Tunay Özdemir - İHA)

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Tekirdağ AFAD Güncel Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title