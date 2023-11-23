Malatya'da 5.2 büyüklüğünde deprem

MALATYA - Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 17.46'da merkez üssü Battalgazi olan 5.2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Yerin 6.99 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem kentte büyük paniğe neden oldu.