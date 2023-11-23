Malatya'da 5.2 büyüklüğünde deprem
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Malatya'da 5.2 büyüklüğünde deprem MALATYA - Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Malatya'da 5.2 büyüklüğünde deprem
MALATYA - Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 17.46'da merkez üssü Battalgazi olan 5.2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Yerin 6.99 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem kentte büyük paniğe neden oldu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel