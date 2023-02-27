Afad: "Malatya Yeşilyurt'ta 5,6 Büyüklüğündeki Deprem Sonrasında, Yıkılan Binalar Olduğu Tespit Edilmiştir"

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinden meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depremin ardından AFAD, “Yıkılan binalar olduğu tespit edilmiş olup, arama kurtarma ekiplerimiz bölgeye hızlıca sevk edilmiş ve çalışmaya başlamışlardır” açıklamasını yaptı.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinden meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depremin ardından AFAD, "Yıkılan binalar olduğu tespit edilmiş olup, arama kurtarma ekiplerimiz bölgeye hızlıca sevk edilmiş ve çalışmaya başlamışlardır" açıklamasını yaptı.

AFAD, bugün saat 12.04'te; Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde, 6,96 kilometre derinlikte 5,6 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu.

AFAD daha sonra yaptığı açıklamada ise "Malatya ilimizin Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki deprem sonrasında, saha tarama çalışmaları sonucunda yıkılan binalar olduğu tespit edilmiş olup, arama kurtarma ekiplerimiz bölgeye hızlıca sevk edilmiş ve çalışmaya başlamışlardır" bilgisini verdi.

Battalgazi ilçesi, Mehmet Buyrum Caddesi üzerinde yıkılan bir binada arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.