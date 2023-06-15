AFAD Kırşehir'de Kamu Kurumlarında Deprem Tatbikatları Sürdürülüyor

AFAD Kırşehir'de kamu kurumlarında deprem tatbikatlarını sürdürüyor

Orman İşletme Müdürlüğü personeli deprem konusunda bilgilendirildi

KIRŞEHİR - AFAD Kırşehir İl Müdürlüğü 6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş merkezli 10 ilde yaşanan deprem felaketi sonrasında kamu kurumlarında deprem tatbikatlarını sürdürüyor.

Kırşehir Orman İşletme Müdürlüğü personelinin ani gelişebilecek bir deprem anında hazır olmasını görmek ve yapılan çalışmaların yerinde koordine edilmesini sağlamak adına gerçekleştirilen tatbikatta AFAD ekipleri, 'çök-kalk' ve deprem sonrası kontrollü çıkış provası yaptı.

Tatbikat sonrası AFAD personeli Deprem anında yapılması gerekenler ve sonrasında neler olacağıyla ilgili bilgilendirme yaparak depremlere karşı toplumsal duyarlılığın önemine dikkat çekti. Kamu kurumlarında kurtarılacak malzemelerin ve ulaşılması gereken kişiler hakkında da karşılıklı bilgi alışverişinde bulunuldu.

Tatbikat sonrası bilgilendirmede bulunan AFAD sorumlusu Veli Albayrak, "Asrın felaketi sonrası deprem konusu herkesin gündeminde bizlerde sorumlu davranmak zorundayız. Hepimizin bilgisinin olması gerekir ve herkes depremler sonrası yapılması gerekeni doğru bilmeli" dedi.

Tatbikatta sağlık ekipleri de bilgilendirme yaparak deprem çantasında bulunması gereken malzemeleri aktardı.