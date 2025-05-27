AFAD, Kırşehir'de Dron ile Kayıp Arama Yarışması Düzenleyecek

AFAD, Kırşehir'de Dron ile Kayıp Arama Yarışması Düzenleyecek
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 29-30 Mayıs 2025 tarihlerinde Kırşehir'de yaklaşık 400 personelin katılımıyla 'Dron ile Arazide Kayıp Arama Yarışması' yapacağını açıkladı. Yarışma, dron teknolojisi ile kayıp vatandaşların bulunmasını ve ekiplerin koordinasyon yeteneklerinin geliştirilmesini amaçlıyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( Afad ), 29-30 Mayıs 2025 tarihlerinde Kırşehir'de personeline yönelik "Dron ile Arazide Kayıp Arama Yarışması" düzenleneceğini duyurdu.

Afad'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 81 il AFAD müdürlüğü dron ekiplerinden oluşan yaklaşık 400 kişinin katılımıyla gerçekleştirilecek yarışmanın 29-30 Mayıs'ta Kırşehir Ahi Evren Gençlik Kampı'nda düzenleneceği belirtildi.

Yarışmayla, dron teknolojisi kullanılarak kayıp vatandaşların bulunması, ekiplerin koordinasyon yeteneklerinin geliştirilmesi, sahadaki hızlı müdahale kapasitesinin test edilmesinin hedeflendiği ifade edildi.

Aynı anda 30 dronun uçurulacağı yarışma, kıyı, dağlık, ormanlık alan olacak şekilde 3 ayrı alanda toplam 81 dronla yapılacak.

Kaynak: AA / Hüseyin Cem Dağıstanlı - Güncel
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