Haberler

AFAD: Kayıp Vatandaşın Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Güncelleme:
AFAD, İzmir'in Foça ilçesinde kaybolan bir vatandaşı bulmak için arama çalışmalarının sürdüğünü açıkladı. Yoğun yağış nedeniyle yapılan ihbarlar sonrası 587 personel ve 265 araçla müdahale ekipleri bölgeye sevk edildi.

AFAD: KAYIP VATANDAŞIMIZI ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM ETMEKTEDİR

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan yazılı açıklamada, "Bölgede devam eden müdahale çalışmalarını yerinde koordine etmek amacıyla AFAD Başkanı Vali Ali Hamza Pehlivan beraberinde Arama ve Kurtarma Daire Başkanı Kartal Muhcı ve Acil Yardım ve Altyapı Hasarları Daire Başkanı Ayhan Işık ile birlikte bölgeye hareket etmiştir. İzmir ilimizin Foça ilçesi Mustafa Kemal Mahallesi, Fevzi Çakmak Mahallesi ve İsmet Paşa Mahallesi'nde yoğun yağış nedeniyle 198 ihbar (su baskını, bilgi talebi, mahsur kalma vb.) alınmıştır. Gelen ihbarlara ekipler tarafından müdahale edilmektedir. Müdahale çalışmalarında Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında AFAD, İtfaiye, Jandarma, Emniyet, Belediye, DSİ, Karayolları, İl Sağlık Müdürlüğü ve ilgili kurumlardan toplam; 587 personel, 265 araç görev almaktadır. Sel olayı sonucunda bir vatandaşımızın kaybolduğu bilgisi alınmış olup, kayıp vatandaşımızı arama çalışmaları devam etmektedir. Arama çalışmalarına destek vermek üzere, Manisa ve Muğla il AFAD müdürlükleri ile Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan su altı arama ekibi görevlendirilmiştir. Olumsuz hava koşullarından etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
