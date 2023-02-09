Kahramanmaraş merkezli depremlerde 12 bin 391 kişi hayatını kaybetti

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 03.00 itibarıyla Kahramanmaraş merkezli depremlerde 12 bin 391 kişinin hayatını kaybettiğini, 62 bin 914 kişinin yaralandığını bildirdi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( Afad ), saat 03.00 itibarıyla Kahramanmaraş merkezli depremlerde 12 bin 391 kişinin hayatını kaybettiğini, 62 bin 914 kişinin yaralandığını bildirdi.

Afad'dan yapılan yazılı açıklamada, 6 Şubat 2023'te, Kahramanmaraş Pazarcık ilçesindeki 7,7 ve Elbistan merkezli 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından, 1052 artçı deprem meydana geldiği kaydedildi.

Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ'da 12 bin 391 kişinin hayatını kaybettiği, 62 bin 914 vatandaşın ise yaralandığı belirtilen açıklamada, 22 bin 277 arama kurtarma personelinin görev yaptığı ifade edildi.

Açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Bölgede Afad, PAK, JAK, JÖAK, DİSAK, Sahil Güvenlik, DAK, Güven, İtfaiye, Tahlisiye, MEB, STK'lar ve uluslararası arama kurtarma personelinden oluşan 22 bin 277 arama kurtarma personeli görev yapmaktadır. Dışişleri Bakanlığı ile yapılan görüşmeler neticesinde diğer ülkelerden gelen arama kurtarma personeli sayısı 5 bin 709'dur.

Ayrıca Afad, Emniyet, Jandarma, MSB, UMKE, ambulans ekipleri, gönüllüler, yerel güvenlik ve yerel destek ekiplerinden görevlendirilen saha personel sayısı ile birlikte bölgede görev yapan personel sayısı 110 bin 571'dir.

Afet bölgesine başta ekskavatör, çekici, vinç, dozer, kamyon, arazöz, treyler, greyder, vidanjör ve benzeri iş makineleri olmak üzere toplam 5 bin 557 araç sevk edilmiştir. Afet bölgelerine 31 vali, 70'in üzerinde kaymakam, 17 AFAD üst yöneticisi ile 68 il müdürü görevlendirilmiştir.

Hava Kuvvetleri, Kara Kuvvetleri, Sahil Güvenlik ve Jandarma Genel Komutanlığına bağlı toplam 122 hava aracı ile bölgeye personel ve malzeme sevkiyatı için hava köprüsü kurulmuştur.

Bölgeye personel, malzeme sevkiyatı ve tahliye amacıyla Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından 20, Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından 2 olmak üzere 22 gemi görevlendirilmiştir."

Afet bölgesine, AFAD, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Kızılay tarafından 94 bin 744 çadır ve 1 milyon 208 bin 305 battaniyenin sevk edildiği kaydedilen açıklamada, 73 bin 911 Aile Yaşam Çadırı'nın kurulumunun tamamlandığı aktarıldı.

Açıklamada, Kızılay, AFAD, MSB, Jandarma ve sivil toplum kuruluşlarından (İHH, Hayrat, Beşir, İnisiyatif Dernekleri) bölgeye 95 mobil mutfak, 79 ikram aracı, 1 aşevi, 4 mobil fırın, 39 sahra mutfak, 1 konteyner mutfak ve 86 hizmet aracının bölgeye sevk edildiği kaydedildi.

Afet bölgesinde 2 milyon 999 bin 354 sıcak yemek, 685 bin 207 çorba, 4 milyon 560 bin 117 litre su, 2 milyon 790 bin139 ekmek, 2 milyon 694 bin 543 ikramlık malzeme ve 378 bin 652 içeceğin dağıtımının yapıldığının ifade edildiği açıklamada, 4 Mobil Sosyal Hizmet Merkezi'nin Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye ve Malatya illerine görevlendirilerek 1502 personel ve 145 aracın da sevk edildiği aktarıldı.