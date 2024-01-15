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AFAD, Kahramanmaraş depremleri için toplanan bağışları afetzedelere ulaştırdı

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AFAD, Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra toplanan bağışların 77 milyar 683 milyon 784 bin 370 TL'sinin afetzedelere ulaştırıldığını duyurdu.

AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra bağış hesabında toplanan paranın 77 milyar 683 milyon 784 bin 370 TL'sinin afetzedelere ulaştırıldığını duyurdu.

AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Asrın felaketinden etkilenen vatandaşlarımızın yanında olmaya devam ediyoruz. 15 Ocak 2024 tarihi itibarıyla bağış hesabımızda toplanan 127 milyar 571 milyon 401 bin 307 TL'den, 77 milyar 683 milyon 784 bin 370'yi barınma ve nakdi yardım desteği olarak afetzede vatandaşlarımıza ulaştırdık. Milletimizden aldığımız güçle durmadan yorulmadan" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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