AFAD, İstanbul'daki Depremler Sonrası Uyarılarda Bulundu
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, İstanbul'da meydana gelen depremler sonrası vatandaşlara hasarlı binalara girmemeleri ve riskli bölgelerden uzak durmaları konusunda uyarıda bulundu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), vatandaşları İstanbul'da meydana gelen depremlerin ardından hasarlı binalara girmemeleri konusunda uyardı.
AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:
"Deprem sonrası bölgedeki hasarlı yapılara kesinlikle girmeyin. Riskli binaların çevresinde bulunmayın. Haberleşmelerinizi kısa mesaj servisi (SMS) ve internet tabanlı mesajlaşma yazılımları üzerinden yapın. Resmi birimlerin uyarılarını takip edin."
Kaynak: AA / Abdullah Özkul - Güncel