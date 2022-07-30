AFAD'dan İran'a insani yardım malzemesi Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD), İran'da meydana gelen sel afeti sebebiyle bölgeye insani yardım malzemeleri gönderildiğini açıkladı. Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD), İran'da meydana gelen sel afeti sebebiyle bölgeye insani yardım malzemeleri gönderildiğini açıkladı. AFAD tarafından yapılan açıklamada, " İran'da meydana gelen sel afetinin ardından, Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla bölgeye çadır, battaniye gibi insani yardım malzemelerinin yanı sıra teknik araç ve ekipman gönderilmiştir. Dost ve kardeş İran halkına geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz" denildi. (Hidayet Türkyılmaz/İHA) İhlas Haber Ajansı / Güncel AFAD İran Yerel Güncel Haberler

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