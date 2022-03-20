AFAD'ın mobil mutfak TIR'ı Ukrayna'ya ulaştı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

AFAD'ın mobil mutfak TIR'ı Ukrayna'ya ulaştı

Demirören Haber Ajansı - Ferhat Ekinci - Güncel
 - Güncelleme:
AFAD'ın mobil mutfak TIR'ı Ukrayna'ya ulaştı

AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (AFAD), Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan savaş sonrası Ukrayna'ya yardım amaçlı gönderilen mobil mutfak TIR'ı Ukrayna'ya ulaştı.

AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca ( Afad ), Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan savaş sonrası Ukrayna'ya yardım amaçlı gönderilen mobil mutfak TIR'ı Ukrayna'ya ulaştı.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri harekatı sonrası bölgeye yardım amaçlı malzeme gönderilen AFAD'ın mobil mutfak TIR'ı, Lviv Veterinerlik Fakültesi Barınma Merkezi önünde faaliyetlerine başladı. AFAD'dan yapılan açıklamada "Ülkemizin yardım elini Ukrayna halkına ulaştıran mobil mutfak TIR'ımız, Lviv'de sıcak yemek dağıtımına başladı" denildi.


AFAD'ın mobil mutfak TIR'ı Ukrayna'ya ulaştı

AFAD'ın mobil mutfak TIR'ı Ukrayna'ya ulaştı

AFAD'ın mobil mutfak TIR'ı Ukrayna'ya ulaştı

AFAD'ın mobil mutfak TIR'ı Ukrayna'ya ulaştı

AFAD'ın mobil mutfak TIR'ı Ukrayna'ya ulaştı

AFAD'ın mobil mutfak TIR'ı Ukrayna'ya ulaştı

Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Güncel

Ukrayna, Savaş, Rusya, AFAD, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title