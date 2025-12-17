Haberler

Bakan Yerlikaya: AFAD, Gazze'ye 104 bin tonu aşkın insani yardım ulaştırdı

Güncelleme:
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, AFAD'ın 16 yıllık faaliyetlerini ve özellikle Gazze'deki insani yardımlarını vurguladı. AFAD, 80'den fazla ülkede arama kurtarma çalışmaları yaparak küresel vicdanın sesi oldu.

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, "Afad son 16 yılda; 5 kıtada, 80'den fazla ülkede insani yardım ve arama kurtarma faaliyetlerine katılarak küresel vicdanın sesi oldu. İsrail'in Gazze'deki soykırımına karşı; 14 uçak ve 19 İyilik Gemisi ile 104 bin tonu aşkın insani yardımı mazlumlara ulaştırdı" dedi.

Bakan Yerlikaya, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın ( Afad ) 16'ncı kuruluş yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Yerlikaya, 2009 yılında kurulan Afad'ın bugün 16 yaşında olduğunu belirterek, "Afad bugün; 8 bin 397 fedakar personeli, 1,6 milyon gönüllüsü, 149 bin 873 arama kurtarmacısı, 1259 araçlık müdahale araç ve ekipman envanteriyle; afet öncesinde, afet anında ve afet sonrasında milletimizin yanında duran temel afet yönetim kurumumuzdur. Afet yönetiminde; kriz yönetiminden risk yönetimine Afad'la birlikte geçtik. Asrın Felaketi sonrası 'Dünyanın en büyük iyileştirme operasyonunu' yine Afad'la birlikte gerçekleştirdik" dedi.

'SADECE BİR KURUM DEĞİL, KARA GÜN DOSTU'

Afad'ın sadece bir kurum değil, kara gün dostu olduğunu vurgulayan Bakan Yerlikaya, " Afad, nerede bir afet varsa, hayatı yeniden ayağa kaldırmak için oradadır. AFAD son 16 yılda; 5 kıtada, 80'den fazla ülkede insani yardım ve arama kurtarma faaliyetlerine katılarak küresel vicdanın da sesi oldu. İsrail'in Gazze'deki soykırımına karşı; 14 uçak ve 19 İyilik Gemisi ile 104 bin tonu aşkın insani yardımı mazlumlara ulaştırdı. İşte yüreği de emeği de böylesine büyük bir kurumumuz AFAD. AFAD'ımızın her bir personeline, enkaz başında sabahlayan, bir cana ulaşmak için canını dişine takan arama kurtarma ekiplerimize, dağıttığı battaniye, ikram ettiği çorbasıyla yürekleri ısıtan; duasını, emeğini eksik etmeyen tüm gönüllülerimize yürekten teşekkür ediyorum. Milletimiz zor günlerinde yalnız kalmadıysa, umut hep diri kaldıysa, bir el mutlaka uzandıysa; orada AFAD vardı. İyi ki varsınız. Allah hepinizden razı olsun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
