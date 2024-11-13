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AFAD Heyeti İspanya'daki Sel Felaketi İçin Bölgeye Gitti

AFAD Heyeti İspanya'daki Sel Felaketi İçin Bölgeye Gitti
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AFAD Başkan Yardımcısı Önder Bozkurt başkanlığındaki heyet, İspanya'daki sel felaketinin ardından yardım çalışmalarına destek olmak üzere bölgeye intikal etti. 223 kişinin hayatını kaybettiği felakette, kayıp 17 kişinin aranmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( Afad ) Başkan Yardımcısı Önder Bozkurt başkanlığındaki heyet, sel ve su baskınlarının yaşandığı İspanya'ya gitti.

Afad'dan yapılan yazılı açıklamada, 29 Ekim'de İspanya'da yaşanan sel felaketinde 223 kişinin yaşamını yitirdiği, kayıp 17 kişinin aranmasına yönelik çalışmaların devam ettiği hatırlatıldı.

Bu kapsamda yapılacak yardım çalışmalarına destek olmak üzere, AFAD Başkan Yardımcısı Bozkurt başkanlığındaki 6 kişilik heyetin bölgeye intikal ettiği belirtilen açıklamada, heyetin, yapılan operasyonları incelemek, yaşanan sel felaketinin etkilerini azaltmak ve güncel gereksinimleri belirleyebilmek için görüş ve önerilerini İspanyol yetkililerle paylaştığı aktarıldı.

Açıklamada, dost İspanyol halkına geçmiş olsun dilekleri iletildi.

Kaynak: AA / Mehmet Tosun - Güncel
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