AFAD Görevlisi Eşinin Organlarını Bağışladı

Kars Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde ( Afad ) 11 yıldır görev yapan ve katıldığı afetlerde hayat kurtaran Sefa Türkkahraman, vefat eden eşinin organlarını bağışladı.

Kentte 14 Haziran'da evinde beyin kanaması geçiren 2 çocuk annesi 40 yaşındaki Gülsüm Türkkahraman'ın, tedavi gördüğü Kars Harakani Devlet Hastanesinde iki gün önce beyin ölümü gerçekleşti.

Hastanenin Organ Doku Koordinatörlüğü ekiplerinin görüştüğü eşi Sefa Türkkahraman ve ailesi, Gülsüm Türkkahraman'ın organlarını bağışlama kararı aldı. Ailenin olumlu yanıtının ardından Türkkahraman'ın organları, Harakani Devlet Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Şahin Kahramanca ve Erzurum'dan gelen ekibin yaptığı ameliyatla alındı.

Organlar, Erzurum ve Samsun'daki 4 hastaya nakledilecek.

Kentte AFAD bünyesinde 11 yıldır görev yapan ve deprem, sel gibi afetlerde hayat kurtaran Sefa Türkkahraman, kaybetmenin üzüntüsünü yaşadığı eşinin organlarını bağışlayıp nakil bekleyen hastalara umut oldu.

"Başka birine çare, şifa olmak için eşimin organlarını bağışladım"

Sefa Türkkahraman, AA muhabirine, doktorların tüm çabasına rağmen eşini kurtaramadıklarını belirterek, "Onu kurtaramadık ama bari başka canlar kurtulsun diye eşimin organlarını bağışladık." dedi.

Günlerce çaresiz beklediklerini ancak eşini kurtaramadıklarını anlatan Türkkahraman, "Çaresiz kaldık, başka insanlar da çaresiz bekliyor, onu biliyoruz. O yüzden başka birine çare olmak, şifa olmak için eşimin organlarını bağışladım. Diğer vatandaşlarımızı da buna davet ediyorum, organ bağışı yapmalarını tavsiye ediyorum." diye konuştu.

Harakani Devlet Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Kahramanca da organ nakli için Sağlık Bakanlığı ve Erzurum ekibiyle irtibata geçtiklerini anlatarak, "İki böbreği, karaciğeri ve iki korneasını alıp nakil için hazırladık. Böbrekler Samsun'a gidecek, Erzurum'a da karaciğer ve korneaları gönderdik. Tabii üzücü bir olay ama 4 kişi yeniden hayata tutunacak." ifadelerini kullandı.