AFAD Gönüllüsü Motosiklet Tutkunu, Mahsur Kalan Kuzuyu Kurtardı

Erzincan'da AFAD gönüllüsü ve kros motosiklet tutkunu Recep Sulu, sürüsünden ayrı düşerek çukurda mahsur kalan kuzuyu motosikletiyle çobana ulaştırdı.

Kentte Ergan Dağı Kış Sporları ve Doğa Turizm Merkezi civarında 2 bin 800 rakımlı Uzunçayır Yaylası'nda gezinti yapan AFAD gönüllüsü ve kros motosiklet tutkunu Recep Sulu ile Canser Atila, çukura düşmüş ve bitkin halde duran kuzuyu fark etti.

Düştüğü çukurdan kurtarıp eliyle su içirdiği kuzuyu sırtına iple bağlayan Sulu, motosikletiyle koyun sürüsünü aramaya başladı.

İki saatlik arama sonrası koyun sürüsüne ulaşan Sulu, motosikletiyle taşıdığı kuzuyu çobana teslim etti.

AFAD gönüllüsü Recep Sulu, kros motosikletleriyle aktif olarak kentin dağlarında gezdiklerini belirterek, "Bugün de Ergan Dağı Kayak Merkezinin arka taraflarında bulunan Uzunçayır Yaylası'na geldik. Burayı gezerken çukura düşmüş kuzuya denk geldik. Çok yorulmuş. Çıkardık çukurdan. Kimi zaman sırtımızda kimi zaman motorumuzun üzerinde getirdik yaylacı arkadaşlara teslim ettik. Aynı zamanda AFAD gönüllüsüyüz. İşimizi severek yapıyoruz." diye konuştu.

Koyun sürüsünün çobanı ise Sulu ve Atila'ya teşekkürlerini iletti.