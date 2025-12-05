Muş'ta arama kurtarma eğitimi alan 309 AFAD gönüllüsüne sertifikaları verildi

Muş Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğünce ( Afad ) düzenlenen arama kurtarma eğitimini tamamlayan 309 gönüllüye sertifikaları teslim edildi.

Afet Koordinasyon Merkezi'nde 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü kapsamında "Destek AFAD Gönüllüleri Sertifika Dağıtım Töreni" düzenlendi.

Törende konuşan Vali Avni Çakır, gönüllülüğün sadece bir fedakarlık değil aynı zamanda bir insanlık görevi olduğunu söyledi.

Türkiye'nin son yıllarda ciddi afetlere maruz kaldığını hatırlatan Çakır, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin farklı bölgelerinde yaşanan yangınlar, seller ve yıkıcı depremler, afetlere hazırlığın ve kapasitenin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. 6 Şubat depremleri, tarihte görülmemiş bir etki yarattı. Bir ülkenin tek başına üstesinden gelmesinin mümkün olmadığı büyüklükte bir afet yaşadık. Dünyadaki tüm arama kurtarma ekipleri gelse bile her binanın başına bir ekip verilemiyordu. Arama kurtarma faaliyetlerinde vardiyalı çalışma gerekiyor. Bu nedenle AFAD gönüllülerinin önemi tartışılmaz. Muş'taki 6 bin 437 eğitimli gönüllünün büyük bölümü destek personelidir. Eli, ayağı tutan, bu konuda çalışabilecek herkesi yaşına bakmadan AFAD gönüllüsü olmaya davet ediyorum."

Kentte tatbikatlar ve eğitimlerle afetlere hazırlığın sürekli geliştirildiğini belirten Çakır, "Afet öncesi tedbirleri yerinde alan, yapı stoğunu güncelleyen, afet olduktan sonra panik yapmadan plan dahilinde hareket eden iller bu süreci en az zararla atlatıyor. 2025 itibarıyla Muş'ta AFAD gönüllü sayısı 6 bin 437'ye ulaştı. Yıl sonu hedefi ise 7 bin, 7 bin 500'dür. Bu sayının artırılması için daha çok çalışacağız." dedi.

AFAD İl Müdürü Ahmet Daştemir ise afetlere her an hazırlıklı olunması gerektiğini, bu kapsamda gönüllü sayısını arttırmaya çalıştıklarını dile getirdi.

AFAD gönüllüsü Zehra Akarsu da 23 Ekim 2011'de Van'da meydana gelen depreme tanıklık ettiğini belirterek, olası afetlerde ekiplerle kol kola çalışmak istediğini aktardı.

Konuşmaların ardından 309 gönüllüye sertifikalarının teslim edildiği programa, Muş Alparslan Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Talat Körpınar, İl Emniyet Müdürü Melih Kuzudişli, Tarım ve Orman İl Müdürü Necattin Gönç, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ahmet Kırtay ile AFAD gönüllüleri katıldı.