AFAD Foça'daki Sel Felaketine Müdahalede Bulundu

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( Afad ), İzmir'in Foça ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle yaşanan sel, su baskını ve mahsur kalma olaylarına müdahale için 587 personel ve 265 aracın görevlendirildiğini bildirdi.

Afad'ın NSosyal'deki hesabından yapılan açıklamaya göre, Foça'da devam eden müdahale çalışmalarını yerinde koordine etmek için AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan, Arama ve Kurtarma Daire Başkanı Kartal Muhcı ve Acil Yardım ve Altyapı Hasarları Daire Başkanı Ayhan Işık bölgeye hareket etti.

Ekipler, Mustafa Kemal, Fevzi Çakmak ve İsmet Paşa mahallelerinden gelen toplam 198 ihbara (su baskını, bilgi talebi, mahsur kalma ve benzeri) müdahalede bulunuyor.

Çalışmalarda, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında AFAD, itfaiye, jandarma, emniyet, belediye, DSİ, Karayolları, İl Sağlık Müdürlüğü ve ilgili kurumlardan toplam 587 personel ile 265 araç görev alıyor.

Selde kaybolan kişinin arama çalışmalarına destek vermek için ise Manisa ve Muğla il AFAD müdürlüklerinin yanı sıra Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığından su altı arama ekibi görevlendirildi.