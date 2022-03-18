AFAD Erzurum gönüllüleri Çanakkale şehitlerini andı - Haberler

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AFAD Erzurum gönüllüleri Çanakkale şehitlerini andı

AA - Selami Küçükoğlu - Güncel
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AFAD Erzurum gönüllüleri Çanakkale şehitlerini andı

Erzurum İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü gönüllüleri, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü nedeniyle şehitler anısına etkinlik düzenledi.

ÇANAKKALE (AA) - Erzurum İl Afet ve Acil Durum ( Afad ) Müdürlüğü gönüllüleri, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü nedeniyle şehitler anısına etkinlik düzenledi.

Cumhuriyet Caddesi üzerindeki bir alışveriş merkezinde düzenlenen etkinlikte, yazdıkları ve oynadıkları oratoryo ile Erzurum'un çeşitli mahalle ve ilçelerinden Çanakkale'ye giden ve kahramanca çarpışarak şehit olan Erzurumlu kahramanların isimlerini yad etti.

Gönüllülerin dönemin askeri kıyafetiyle yaptığı gösteriye, vatandaşlar ilgi gösterdi.

Etkinliğin sonunda AFAD gönüllüleriyle vatandaşlar hatıra fotoğrafı çektirdi.

AA / Selami Küçükoğlu - Güncel

Çanakkale, Erzurum, 18 mart, AFAD, Güncel, Haberler

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