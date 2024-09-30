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AFAD, Erzurum'da 1241 Kişiye Arama Kurtarma Eğitimi Verdi

AFAD, Erzurum'da 1241 Kişiye Arama Kurtarma Eğitimi Verdi
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AFAD Başkanlığı'nın '100 Bin Arama Kurtarma Personeli Projesi' kapsamında Erzurum'da 1241 kişiye arama kurtarma eğitimi verildi. 6 gün süren eğitimlerde teorik bilgiler ve uygulamalar yapıldı.

AFET ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının '100 Bin Arama Kurtarma Personeli Projesi' kapsamında Erzurum'da 1241 kişiye arama kurtarma eğitimi verildi.

AFAD Başkanlığı'nın Cumhuriyetin 100'üncü yılında 100 bin arama kurtarma personeli yetiştirme hedefleri doğrultusunda Erzurum Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nde eğitim seferberliği ilan edildi. 2024 yılının başından beri başta kamu kurum ve kuruluşları olmak üzere sivil toplum kuruluşları ile dernekler tarafından kurulan ekipler, 6 günlük eğitime alındı. AFAD Müdürlüğü eğitmenleri, kurum ve kuruluşlardan gelen görevlilere, ekip oluşumu, organizasyonu, lojistiği, intikali, güvenliği, olay yeri yönetimi ve koordinasyonu, olay yerinde personelin davranış prensipleri, raporlama ve geri bildirim, tahliye ve tahliye türleri, tahkimat uygulamaları, genel yapı bilgisi, kurtarma makinelerinin kullanımı gibi konularda bilgiler verdi.

ENKAZ ALANINDA UYGULAMA

AFAD salonlarında yapılan teorik bilgilendirmenin ardından kursiyerler AFAD kampüsündeki enkaz alanında öğrendiklerini uygulamaya döküyor. Eğitmenler nezaretinde kursiyerler enkazda arama kurtarma çalışması gerçekleştiriyor. 6 günlük eğitimlerin ardından yapılan yazılı sınavın ardından katılımcılara verilen belgeyle kurs sona eriyor.

AFAD Eğitim Uzmanı Yasemin Gök, "AFAD olarak eğitim yelpazemiz oldukça geniş. Depremde arama kurtarma eğitimleri 6 gün sürüyor. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100'üncü yılında 100 bin arama kurtarma personeli yetiştirme projesi kapsamında kamu kurum kuruluşlarına, sivil toplum kuruluşlarına, derneklere verilen görevler var. Biz de AFAD olarak 2024 yılında 1241 kişiye depremde arama kurtarma eğitim verdik. 100 bin kişilik arama kurtarma ekibine olabildiğince fazla görevli yetiştirmeye çalışıyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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