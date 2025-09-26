AFAD ERVA Spor Kulübü ile Çocuklara Afet Bilinci ve Spor Eğitimi

Kayseri İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ( Afad ) tarafından bilinçli ve zinde nesil yetiştirmek amacıyla kurulan AFAD ERVA Spor Kulübü sayesinde çocuklar, hem spor yapıyor hem de afetlere karşı küçük yaşta bilinçleniyor.

Vali Gökmen Çiçek'in öncülüğünde, AFAD İl Müdürlüğü bünyesinde çocukları deprem, sel, heyelan ve yangın gibi afetlere hazır hale getirip bilinçli nesiller yetiştirmek amacıyla AFAD ERVA Spor Kulübü kuruldu.

AFAD ERVA Spor Kulübüne gelen yaklaşık 200 çocuk, iki antrenör eşliğinde kick boks, muaythai ve karate dersleri alırken AFAD görevlilerinden de afetlerde nasıl önlem alacaklarını ve sonrasında neler yapacaklarını öğreniyor.

AFAD İl Müdürü Rifat Genç, AA muhabirine, kurum olarak böyle bir projeyi gerçekleştirmekten dolayı gurur duyduklarını söyledi.

Bu projenin bilinçli toplum oluşturma yolunda büyük katkı sağlayacağını belirten Genç, şöyle konuştu:

"Hem gençlerimiz burada spor dallarında güzel bir eğitim alıyorlar hem de değerler eğitimi ve tarih gibi dersleri öğreniyorlar. Ekstra olarak sporla afet farkındalığını da öğrenmiş oluyorlar. Bizim hedefimiz, gençlerin afetten etkilenmeyen bir toplumda sporu seven, kötü alışkanlıklardan uzak bir çevreye adapte olmalarını istiyoruz."

Genç, spor kulübüne talebin çok olduğunu ve halen gelmek isteyen öğrencilerin bulunduğunu dile getirdi.

Kulübün farklı spor dallarında eğitim verdiğini anlatan Genç, "Burada hafta içi kızlar ve erkeklere kick boks ve muaythai, hafta sonu ise karate dersleri var." dedi.

"Çocuklar, afetlerle ilgili bilgileri buradan rahatlıkla alıyorlar"

Genç, antrenmanların olmadığı zamanlarda çocukların burada ders çalıştıklarını ve ayrıca afetlere karşı hazır hale getirildiklerini söyledi.

Eğitimin önemli olduğunu vurgulayan Genç, şunları kaydetti:

"Biz, AFAD olarak sadece afetlerde değil afet öncesinde bilinçli bir toplum oluşturma startıyla bu işe başlıyoruz. AFAD, sporla hem çocukları kötü alışkanlıklardan kurtarsın hem de afete hazır gençlik oluştursun diye bunları yapıyoruz. Çocuklar, afetlerle ilgili bilgileri buradan rahatlıkla alıyorlar. Deprem anında çök-kapan-tutun nasıl yapılır, nerelere gitmeleri gerekir, toplanma alanları neresidir, nasıl yardım edilir ya da yanlış hareketler nelerdir? Bunları da öğretmiş oluyoruz. Sel taşkını, toprak kayması, heyelan, kaya düşmesi ve çığ gibi afetlerde neler yapılması gerekir, bunları da veriyoruz. Yangın konusundaki farkındalık düzeylerini artırmaya çabalıyoruz."

Çocuklar, kulüpte verilen eğitimden memnun

Eğitimlere katılan 10 yaşındaki Hanifenur Kayacan da AFAD ERVA Spor Kulübü açıldığı için mutlu olduklarını dile getirdi.

AFAD sayesinde yeni bilgiler öğrenmeye başladıklarını anlatan Kayacan, "Bütün mahallenin çocukları buraya geliyor. Depreme karşı önlemler alıyoruz. Çok güzel. Burada kick boks ve tekvando yapıyoruz. Kendimize bir hobi kazandık. Ne yapabileceğimizi biliyoruz. Gelmediğim zamanlar burayı özlüyorum. Pazartesi, çarşamba ve cuma günleri ile hafta sonu geliyoruz. Buraya gelince AFAD'la ilgili çok şey öğrendik." diye konuştu.

10 yaşındaki Edanur Kayacan da AFAD sayesinde hem spor yaptıklarını hem de afetlere karşı ne tür önlemler almalarının gerektiğini öğrendiklerini belirtti.

12 yaşındaki Hamza Özkaya da kulübü arkadaşlarından duyup geldiğini ifade etti.

Burada zamanın çok güzel geçtiğini dile getiren Özakaya, şöyle konuştu:

"Kick boks, muaythai ve karate öğreniyoruz. Hocalarımız, ayrıca çök-kapan-tutun uygulamasını öğretiyor. Kütüphanede ders çalışıp kitap okuyoruz. Burası mutlu ediyor. Birçok çocuk kötü yönlere yönelirken burası güzel olmuş. Burası hayallerimden daha güzel. Valim Gökmen Çiçek'e ve AFAD'a teşekkür ederim çünkü onlar olmazsa burası olmazdı. Muaythai branşında şampiyon olmak, AFAD ERVA'yı dünyaya tanıtmak, Türk bayrağını dalgalandırmak istiyorum."

Mehmet Efe Taş da güzel bir antrenman yerlerinin olduğunu ve boş zamanlarını faydalı şekilde geçirdiklerini söyledi.