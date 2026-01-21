Trabzon'da AFAD ekipleri, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Trabzon'da Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

AFAD ekipleri, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ve dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

AFAD İl Müdürü Mustafa Hüseyinpaşaoğlu ve personeli, "Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere yemek dağıtıldı", "Portre" kategorisinde ise Cem Özdel'in "Rastgeldi" karesini seçti.

"Haber" kategorisinde Mustafa Hatipoğlu'nun "Göklerin fatihi" fotoğrafına oy veren ekip, "Spor" kategorisinde Evrim Aydın'ın "Aduken!", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Stuart Brock'un "Yasaya karşı" ve "Günlük Hayat" kategorisinde Harun Özalp'in "Yağmur altında, keyfi yerinde" fotoğrafını tercih etti.

Hüseyinpaşaoğlu, fotoğrafların her birinin ayrı güzel olduğunu belirterek, Anadolu Ajansı muhabirlerini kutladı.

"Gazze: Açlık" kategorisindeki fotoğrafların yaşanan trajediyi gözler önüne serdiğini vurgulayan Hüseyinpaşaoğlu, "Televizyonda sürekli bu görüntüleri gördük, haberleri izledik, çok etkilendik ama fotoğrafın etkisi çok daha başka oluyor. İçimizi dağlayan durumlar gördük burada." dedi.

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesi üzerinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.