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AFAD Ekipleri Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

AFAD Ekipleri Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı
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Tekirdağ İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasına katılarak çeşitli kategorilerdeki fotoğrafları değerlendirdi. Ekipler, 'Özgür Suriye', 'Haber', 'Doğal Yaşam ve Çevre', 'Spor' ve 'Günlük Hayat' gibi kategorilerde pek çok önemli kareyi inceledi.

Tekirdağ İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Arama kurtarma ekipleri, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği, "Roketsan, Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan oylamada yer alan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "Her şeye rağmen", "Haber" kategorisinde Mehmet Emin Mengüarslan'ın "Mavi vatan savunması" fotoğraflarını seçen ekiptekiler, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Lukas Kabon'un "Kurtarılan can" başlıklı karesine oy verdi.

Ekipler, "Günlük Hayat" kategorisinde İsa Terli'nin "7 tepe, 5 minare, 1 kule", "Spor" kategorisinde ise Gökhan Balcı'nın "Şükür" karelerini seçti.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
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