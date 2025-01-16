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AFAD Ekipleri Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

AFAD Ekipleri Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı
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Muş İl AFAD ekipleri, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasına katılarak çeşitli kategorilerdeki fotoğraflara oy verdi. 'Haber', 'Doğal Yaşam ve Çevre', 'Spor' ve yeni eklenen 'Özgür Suriye' kategorilerinde beğenilen görseller arasında yer aldı.

Muş İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Arama kurtarma ekipleri, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği, "Roketsan, Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan oylamada yer alan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "Halk, bayrak, özgürlük", "Haber" kategorisinde "Adsız Günebakan'ın "Karanlığa ışık olanlar", Ali Jadallah'ın "O bakış" fotoğraflarını seçen ekiptekiler, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Şebnem Coşkun'un "Buzun üstünde suyun altında", Hussain Ali'nin "Çamur deryası", "Günlük Hayat" kategorisinde Bestami Bodruk'un "Kar Eğlencesi" ve "Spor" kategorisinde ise Ali Atmaca'nın "Buruk bakış" adlı karesine oy verdi.

Arama kurtarma teknisyeni Metin Yıldız, arkadaşlarıyla Anadolu Ajansının her yıl geleneksel olarak düzenlediği "Yılın Kareleri" oylamasına katıldıklarını belirterek, "Fotoğraflar çok güzeldi. Bu yarışmayı düzenleyen ve fotoğrafları çekenleri tebrik ederim." dedi.

Kaynak: AA / İbrahim Yaldız - Güncel
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