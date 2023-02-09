AFAD ekipleri iki kişinin cansız bedenine ulaştı Güncel Haberler AFAD ekipleri iki kişinin cansız bedenine ulaştı Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremde Diyarbakır'da da yıkım meydana gelmişti. AFAD ekipleri iki kişinin cansız bedenine ulaştı DİYARBAKIR - Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremde Diyarbakır'da da yıkım meydana gelmişti. Diyarbakır'da yıkılan binaların enkazında arama kurtarma çalışması yapan Muş İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri Bağlar ilçesinde çöken bir apartmanın enkazından iki kişinin cansız bedenine ulaştı. Enkazdan çıkarılan vatandaşların cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel Kahramanmaraş Diyarbakır AFAD Güncel Haberler

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