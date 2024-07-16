Afad EKİPLERİ ÇADIR KURUYOR

Erzurum'un Pasinler ilçesinde selde evleri kullanılamaz hale gelen 15 aileye çadır gönderildi. AFAD ekipleri, çadırları kurmaya başladı. Türk Kızılay Erzurum Afet Müdahale Merkezi de çadırlarda barınacak olan ailelere battaniye, yatak ve mutfak seti dağıttı.