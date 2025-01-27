AFAD Ekibi, Yılın Kareleri Oylamasında Seçimlerini Yaptı

Kırklareli İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) arama kurtarma ekibi, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Arama kurtarma ekibinden Mehmet Türker, Berat Kaya ve Burhan Başaran, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği, "Roketsan, Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan oylamada yer alan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "Halk, bayrak, özgürlük", "Haber" kategorisinde Adsız Günebakan'ın "Karanlığa ışık olanlar" adlı fotoğraflarını seçen ekip, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Hussain Ali'nin "Çamur deryası" karesine oy verdi.

Ekip, "Günlük Hayat" kategorisinde Özgün Tiran'ın "Keyfi yerinde", "Spor" kategorisinde ise Gökhan Balcı'nın "Şükür" karelerini seçti.