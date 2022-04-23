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AFAD: Dost ve kardeş ülke Bosna- Hersek halkına 'deprem'de geçmiş olsun

Demirören Haber Ajansı - Ferhat Ekinci - Güncel
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AFAD: Dost ve kardeş ülke Bosna- Hersek halkına 'deprem'de geçmiş olsun

Hersek'te meydana gelen 5,7 büyüklüğündeki deprem sonrası dost ve kardeş Bosna- Hersek halkına geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz" açıklamasında bulundu.

Hersek'te meydana gelen 5,7 büyüklüğündeki deprem sonrası dost ve kardeş Bosna- Hersek halkına geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz" açıklamasında bulundu.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından Bosna- Hersek'te meydana gelen depremle ilgili açıklama yapıldı. Yapılan yazılı açıklamada "Bosna-Hersek'te meydana gelen 5,7 büyüklüğündeki deprem sonrası dost ve kardeş Bosna- Hersek halkına geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. Yardım teklifimiz Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla iletilmiş, an itibarıyla uluslararası bir yardım çağrısının bulunmadığı bilgisi alınmıştır" ifadelerine yer verildi.


SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Güncel

DOST Partisi, AFAD, Güncel, Haberler

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