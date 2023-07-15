AFAD, depremden etkilenen hasta, yaşlı ve engellilerin başvurularını evlerinde alıyor
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Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen hasta, yaşlı ve engellilerin başvurularını evlerinde alıyor. AFAD'dan yapılan açıklamada, afet bölgesinde hak sahipliği sürecinin devam ettiği belirtildi. Başvuru ofisleri ve e-Devlet'ten başvuru yapamayan hasta, yaşlı ve engelli vatandaşların ziyaret edildiği belirtilen açıklamada, tüm talep ve ihtiyaçların yerinde alındığı kaydedildi. Açıklamada, 'Tüm imkanlarımızla milletimizin yanındayız.' ifadelerine yer verildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen hasta, yaşlı ve engellilerin başvurularını evlerinde alıyor.
AFAD'dan yapılan açıklamada, afet bölgesinde hak sahipliği sürecinin devam ettiği belirtildi.
Başvuru ofisleri ve e-Devlet'ten başvuru yapamayan hasta, yaşlı ve engelli vatandaşların ziyaret edildiği belirtilen açıklamada, tüm talep ve ihtiyaçların yerinde alındığı kaydedildi.
Açıklamada, "Tüm imkanlarımızla milletimizin yanındayız." ifadelerine yer verildi.