AFAD, depremden etkilenen hasta, yaşlı ve engellilerin başvurularını evlerinde alıyor

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen hasta, yaşlı ve engellilerin başvurularını evlerinde alıyor. AFAD'dan yapılan açıklamada, afet bölgesinde hak sahipliği sürecinin devam ettiği belirtildi. Başvuru ofisleri ve e-Devlet'ten başvuru yapamayan hasta, yaşlı ve engelli vatandaşların ziyaret edildiği belirtilen açıklamada, tüm talep ve ihtiyaçların yerinde alındığı kaydedildi. Açıklamada, 'Tüm imkanlarımızla milletimizin yanındayız.' ifadelerine yer verildi.