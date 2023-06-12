AFAD deprem simülasyon tırı Çorum'da

AFAD Başkanlığı tarafından Çorum halkının afetler hakkında bilinçlenmesi amacıyla simülasyon tırı Çorum'a gönderildi.

AFAD Başkanlığı tarafından Çorum halkının afetler hakkında bilinçlenmesi amacıyla simülasyon tırı Çorum'a gönderildi.

AFAD Çorum İl Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, afetler hakkında farkındalık oluşturmak amacıyla İl Müdürlüğünün talebi doğrultusunda Çorum'a gelen deprem simülasyon tırının iki gün kentte kalacağı belirtildi.

Hürriyet Parkı önünde konuşlandırılan tırda vatandaşlar deprem anında nelerin yaşandığını deneyimliyor.