Üye Girişi
Haberi Paylaş
AFAD: Deprem bölgesinden tahliye edilip geri dönmek isteyenlere kolaylık sağlanacak

AFAD: Deprem bölgesinden tahliye edilip geri dönmek isteyenlere kolaylık sağlanacak

Güncel Haberler

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD), deprem bölgesinden tahliye edilenlerin istemeleri halinde afet öncesinde bulundukları kente dönüşleri için kolaylık sağlanacağı bildirildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD), deprem bölgesinden tahliye edilenlerin istemeleri halinde afet öncesinde bulundukları kente dönüşleri için kolaylık sağlanacağı bildirildi.

AFAD'dan yapılan yazılı açıklamada, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen ve tahliye edilen vatandaşların afet öncesinde ikamet ettikleri kente dönüş konusunda yoğun taleplerinin olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Afet bölgesi dışındaki illerimizde bulunup geri dönmek isteyen afetzede vatandaşlarımızın bulundukları illerde valilik ve kaymakamlıklara müracaat etmeleri durumunda uygun vasıtalarla (kara yolu, demir yolu, hava yolu) ve yol masraf belgesi düzenlenerek dönüşleri hususunda gerekli imkan ve kolaylık sağlanacaktır." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA / Hüseyin Cem Dağıstanlı - Güncel

Kahramanmaraş AFAD Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title