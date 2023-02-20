Afad: "Deniz Seviyesi Yükseltisine Yönelik Uyarı Kandilli Rasathanesi ile Yapılan Değerlendirmeler Sonucu Kaldırılmıştır" Güncel Haberler AFAD, “Hatay merkezli meydana gelen depremlerin ardından Kandilli Rasathanesi uyarısı üzerine tedbir amaçlı verilen deniz seviyesi yükseltisine yönelik uyarı Kandilli Rasathanesi ile yapılan değerlendirmeler sonucu kaldırılmıştır” açıklamasını yaptı. Afad, "Hatay merkezli meydana gelen depremlerin ardından Kandilli Rasathanesi uyarısı üzerine tedbir amaçlı verilen deniz seviyesi yükseltisine yönelik uyarı Kandilli Rasathanesi ile yapılan değerlendirmeler sonucu kaldırılmıştır" açıklamasını yaptı. Afad, Hatay Defne'de 6.4 ve Samandağ'da 5.8 büyüklüğündeki depremlerin ardından yapılan; "Vatandaşlarımızın, deniz seviyesinde 50 cm'e kadar yükselme riskine karşı tedbir amacıyla sahil şeridinden uzak durmaları önem arz etmektedir" açıklamasının kaldırıldığını duyurdu. AFAD'ın sosyal medya hesabında paylaşılan mesaj şöyle: "Hatay merkezli meydana gelen depremlerin ardından Kandilli Rasathanesi uyarısı üzerine tedbir amaçlı verilen deniz seviyesi yükseltisine yönelik uyarı Kandilli Rasathanesi ile yapılan değerlendirmeler sonucu kaldırılmıştır." Kaynak: ANKA / Güncel Kandilli Rasathanesi Hatay AFAD Güncel Haberler

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