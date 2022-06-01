AFAD'dan Suriye'deki iç savaş sürecinin ve Türkiye'nin bölgedeki yardım çalışmalarının anlatıldığı film - Haberler

Suriye'deki iç savaş sürecinin ve Türkiye'nin bölgedeki yardım çalışmalarının anlatıldığı film ANKARA - AFAD, Suriye'deki iç savaş sürecinin ve Türkiye'nin bölgedeki yardım çalışmalarının anlatıldığı bir film hazırladı.

AA / Güncel