AFAD'dan Suriye'deki iç savaş sürecinin ve Türkiye'nin bölgedeki yardım çalışmalarının anlatıldığı film - Haberler

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AFAD'dan Suriye'deki iç savaş sürecinin ve Türkiye'nin bölgedeki yardım çalışmalarının anlatıldığı film

AA - Güncel
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Suriye'deki iç savaş sürecinin ve Türkiye'nin bölgedeki yardım çalışmalarının anlatıldığı film ANKARA - AFAD, Suriye'deki iç savaş sürecinin ve Türkiye'nin bölgedeki yardım çalışmalarının anlatıldığı bir film hazırladı.

Suriye'deki iç savaş sürecinin ve Türkiye'nin bölgedeki yardım çalışmalarının anlatıldığı film ANKARA - AFAD, Suriye'deki iç savaş sürecinin ve Türkiye'nin bölgedeki yardım çalışmalarının anlatıldığı bir film hazırladı.

AA / Güncel

Türkiye Suriye Savaş AFAD Güncel Haberler

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