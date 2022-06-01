AFAD'dan Suriye'deki iç savaş sürecinin ve Türkiye'nin bölgedeki yardım çalışmalarının anlatıldığı film - Haberler

AFAD'dan Suriye'deki iç savaş sürecinin ve Türkiye'nin bölgedeki yardım çalışmalarının anlatıldığı film
AA - Güncel
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Suriye'deki iç savaş sürecinin ve Türkiye'nin bölgedeki yardım çalışmalarının anlatıldığı film ANKARA - AFAD, Suriye'deki iç savaş sürecinin ve Türkiye'nin bölgedeki yardım çalışmalarının anlatıldığı bir film hazırladı.
Suriye'deki iç savaş sürecinin ve Türkiye'nin bölgedeki yardım çalışmalarının anlatıldığı film ANKARA - AFAD, Suriye'deki iç savaş sürecinin ve Türkiye'nin bölgedeki yardım çalışmalarının anlatıldığı bir film hazırladı.
AA / Güncel