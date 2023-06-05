AFAD'dan Şiddetli Yağış Uyarısı

AFAD, Samsun, Ordu, İç Anadolu, Akdeniz'in iç kesimlerinde şiddetli yağış uyarısında bulundu. Amasya, Samsun, Sinop ve Kastamonu illerimizde yaşanan aşırı yağışlara müdahale çalışmalarının aralıksız devam ettiği belirtildi.

Afad'DAN ŞİDDETLİ YAĞIŞ UYARISI

AFAD, Samsun, Ordu, İç Anadolu, Akdeniz'in iç kesimlerinde şiddetli yağış uyarısında bulunarak, Amasya, Samsun, Sinop ve Kastamonu illerimizde yaşanan aşırı yağışlara müdahale çalışmalarının aralıksız devam ettiğini belirtti.

AFAD, Meteoroloji'den alınan bilgilere göre şu iller için uyarılarda bulundu:

Samsun il genelinde beklenen gök gürültülü sağanak yağışların 6 Haziran Salı sabah saatlerine kadar çok kuvvetli, yer yer şiddetli olacağı tahmin ediliyor.

Ordu çevrelerinde beklenen gök gürültülü sağanak yağışların 6 Haziran Salı akşam saatlerine kadar kuvvetli, batı kesimlerde zaman zaman çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

İç Anadolu ve Akdeniz'in iç kesimlerindeki yağışların ise bugün (5 Haziran) gece yarısına kadar devam edip gece yarısı itibarıyla şiddetini yitirmesi beklenmektedir

Vatandaşlarımızın sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmasını önemle hatırlatıyoruz.

ANKARA- DHA