AFAD'dan Ödemiş'teki orman yangınına ilişkin bilgilendirme

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İzmir'in Ödemiş ilçesindeki orman yangınına 14 hava aracı ve 540 personelle müdahale edildiğini bildirdi.

Başkanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, yangına karşı mücadelenin orman teşkilatı başta olmak üzere ilgili tüm kurumların katılımıyla sürdüğü belirtildi.

AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan'ın da yangını kontrol altına almak için kesintisiz bir şekilde devam eden çalışmalar ve Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında yerine getirilmekte olan hizmetleri yerinde takip ettiği kaydedildi.

Yangını kontrol altına alma, söndürme ve soğutmaya yönelik çalışmaların 14'ü hava aracı toplam 182 araç ve 540 personelle yoğun şekilde devam ettiği aktarıldı.

Açıklamada, müdahale sırasında şehit olan orman personeli İbrahim Demir için Allahtan rahmet, yaralanan Ragıp Şahin için de acil şifa dilekleri iletildi.