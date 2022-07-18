AFAD'DAN MARMARA'NIN GÜNEYİ VE KUZEY EGE'NİN KIYI KESİMİ İÇİN 'FIRTINA' UYARISI

AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nca (AFAD), Marmara'nın güneyi ile Kuzey Ege'nin kıyı kesimi için fırtına uyarısı yapıldı.

AFAD'dan yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, pazartesi sabah saatlerinden itibaren, Marmara'nın güneyi ile Kuzey Ege'nin kıyı kesiminde fırtına bekleniyor. Ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olun" denildi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel