AFAD'dan Malatya'daki depreme ilişkin açıklama Açıklaması

PÜTÜRGE, MALATYA (AA) - Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Malatya'nın Pütürge ilçesinde meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki depreme ilişkin olumsuz bir ihbarın alınmadığını ve saha tarama çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

AFAD'dan yapılan açıklamada, "Geçmiş olsun Malatya. Pütürge ilçesinde meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Gelişmeleri takip ediyoruz." ifadelerine yer verildi.