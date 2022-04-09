AFAD'dan Malatya'daki depreme ilişkin açıklama Açıklaması - Haberler

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AFAD'dan Malatya'daki depreme ilişkin açıklama Açıklaması

AA - Orhan Onur Gemici - Güncel
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AFAD'dan Malatya'daki depreme ilişkin açıklama Açıklaması

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Malatya'nın Pütürge ilçesinde meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki depreme ilişkin olumsuz bir ihbarın alınmadığını ve saha tarama çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

PÜTÜRGE, MALATYA (AA) - Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Malatya'nın Pütürge ilçesinde meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki depreme ilişkin olumsuz bir ihbarın alınmadığını ve saha tarama çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

AFAD'dan yapılan açıklamada, "Geçmiş olsun Malatya. Pütürge ilçesinde meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Gelişmeleri takip ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

AFAD'dan Malatya'daki depreme ilişkin açıklama Açıklaması

AFAD'dan Malatya'daki depreme ilişkin açıklama Açıklaması

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AA / Orhan Onur Gemici - Güncel

Pütürge, Malatya, AFAD, Güncel, Haberler

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