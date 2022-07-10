AFAD'dan İstanbul ve Ankara'nın da bulunduğu 21 il için 'kuvvetli yağış' uyarısı (2) - Haberler

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AFAD'dan İstanbul ve Ankara'nın da bulunduğu 21 il için 'kuvvetli yağış' uyarısı (2)

Demirören Haber Ajansı - Ferhat Ekinci - Güncel
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AFAD'dan İstanbul ve Ankara'nın da bulunduğu 21 il için 'kuvvetli yağış' uyarısı (2)

7 İL İÇİN 'ÇOK KUVVETLİ YAĞIŞ' UYARISIAFAD, yaptığı açıklamada İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Balıkesir, Zonguldak ve Bursa'da çok kuvvetli yağış beklendiğini belirterek "Meteorolojiden alınan bilgilere göre, bugün ilk saatlerden itibaren, İstanbul'un kuzey kesimleri ve Anadolu Yakası'nda;

7 İL İÇİN 'ÇOK KUVVETLİ YAĞIŞ' UYARISI

Afad, yaptığı açıklamada İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Balıkesir, Zonguldak ve Bursa'da çok kuvvetli yağış beklendiğini belirterek "Meteorolojiden alınan bilgilere göre, bugün ilk saatlerden itibaren, İstanbul'un kuzey kesimleri ve Anadolu Yakası'nda; Kocaeli, Sakarya ve Düzce çevrelerinde; Balıkesir'in kuzey, Zonguldak ve Bursa'nın batı kesimlerinde çok kuvvetli yağış bekleniyor. Sel, su baskını, yıldırım, küçük çaplı dolu yağışı, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olun. Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bursa ve Balıkesir il AFAD müdürlüklerimiz teyakkuza geçirildi. Gelişmeleri takip ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.


İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Güncel

Balıkesir İstanbul Sakarya AFAD Güncel Haberler

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