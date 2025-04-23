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AFAD'dan İstanbul Depreminin Ardından Uyarı

AFAD'dan İstanbul Depreminin Ardından Uyarı
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AFAD, İstanbul'daki deprem sonrası hasarlı yapılara girilmemesi ve riskli binaların çevresinde durulmaması gerektiğini açıkladı. Uyarılar resmi birimlerin takip edilmesi gerektiğine de vurgu yapıldı.

AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İstanbul'da meydana gelen deprem sonrası bölgedeki hasarlı yapılara kesinlikle girilmemesi uyarısında bulundu.

AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Deprem sonrası bölgedeki hasarlı yapılara kesinlikle girmeyin. Riskli binaların çevresinde bulunmayın. Haberleşmelerinizi kısa mesaj servisi (SMS) ve internet tabanlı mesajlaşma yazılımları üzerinden yapın. Resmi birimlerin uyarılarını takip edin" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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