AFAD'dan Huzurevi Sakinlerine Afet Bilinci Eğitimi

AFAD'dan Huzurevi Sakinlerine Afet Bilinci Eğitimi
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Artvin'de AFAD, huzurevi sakinleri ve personeline yönelik afet bilinci kazandırmak amacıyla eğitim ve tatbikat programı düzenledi. Eğitimde afet farkındalığı, yangın ve deprem uygulamaları yer aldı.

Afad'dan huzurevi sakinlerine hayat kurtaran eğitim

ARTVİN - Artvin'de AFAD tarafından huzurevinde yaşlılar ve personele yönelik afet bilinci kazandırmaya yönelik eğitim ve tatbikat programı gerçekleştirdi.

Artvin İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından, Şavşat ilçesindeki Naime İsmail Yılmaz Huzurevi Müdürlüğü'nde görevli personel ile huzurevi sakinlerine yönelik afet farkındalık eğitimi verildi.

Eğitim kapsamında afet farkındalık, yangın farkındalık ve deprem anı uygulama tatbikatı gerçekleştirildi. Programda, afet öncesi alınması gereken önlemler, afet anında doğru davranış şekilleri ve tahliye süreçleri anlatıldı.

Gerçekleştirilen tatbikata huzurevi sakinleri de aktif olarak katıldı. Deprem senaryosu gereği bazı yaşlılar, personel eşliğinde sedye ve tekerlekli sandalye ile güvenli bölgelere tahliye edildi. Tatbikat sırasında "çök-kapan-tutun" uygulaması da başarıyla yapıldı.

AFAD yetkilileri, yaşlı bireylerin afet anında nasıl korunması gerektiği konusunda personeli bilgilendirerek, bu tür eğitimlerin afetlere hazırlık açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ÖMER FARUK DUMAN - Güncel
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