AFAD'dan Doğu Karadeniz için 'kuvvetli yağış' uyarısı

AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nca (AFAD), Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

AFAD'dan yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, bu gece ilk saatlerden itibaren, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize'nin kıyı kesimlerinde kuvvetli; Giresun'un doğusu, Trabzon'un doğusu ve Rize'nin kıyılarında çok kuvvetli yağış bekleniyor. Sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olun" denildi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel