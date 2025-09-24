Haberler

AFAD'dan Dağ Arama Kurtarma Tematik Kampı

Güncelleme:
Van ve Bitlis'te 20 ilden gelen 65 AFAD personeli, doğada arama kurtarma görevlerine hazırlık amacıyla Dağ Arama Kurtarma Tematik Kampı düzenledi. Erek ve Süphan dağlarında gerçekleştirilen tatbikatlara 30 araç katıldı.

Van ve Bitlis'te 20 ilden gelen 65 Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( Afad ) personeliyle "Dağ Arama Kurtarma Tematik Kampı" gerçekleştirildi.

Afad il müdürlükleri ülkede yaşanabilecek doğada arama kurtarma görevlerine daha hızlı ve etkili müdahale edilmesini sağlamak amacıyla kamp çalışması yaptı.

Van'da dün 2 bin 800 rakımlı Erek Dağı eteklerinde kurulan çadırlarda gece kamp yapan AFAD çalışanları, zirve tırmanışı yaptı, arama kurtarma tatbikatı gerçekleştirdi.

Ardından Bitlis'e geçerek 4 bin 58 metre yüksekliğindeki Süphan Dağı bölgesine gelen ekipler, belirlenen alanda çadır kurdu, arama kurtarma çalışmalarıyla ilgili uzmanlardan bilgi aldı.

Zirvesi karla kaplanan Süphan ile Erek dağlarında yürütülen tatbikatta, arama kurtarma çalışmalarında kullanılan 30 araç yer aldı.

Bitlis'teki UMKE ekiplerinin dahil olduğu etkinlikte zorlu dağ koşullarında yürüyüş yapıldı.

Kaynak: AA / Şener Toktaş - Güncel
