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AFAD'dan Bartın ve Zonguldak'a Turuncu, Diğer İllere Sarı Yağış Uyarısı

AFAD'dan Bartın ve Zonguldak'a Turuncu, Diğer İllere Sarı Yağış Uyarısı
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AFAD, Bartın ve Zonguldak için turuncu, Düzce, Sakarya, Bolu, Karabük ve Trabzon için ise sarı kodlu yağış uyarısı yaparak, vatandaşları olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Bartın ve Zonguldak illeri için turuncu, Düzce, Sakarya, Bolu, Karabük ve Trabzon illeri için sarı kodlu yağış uyarısı verildiğini açıkladı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere ve yapılan değerlendirmelere göre; Bartın ve Zonguldak illeri için turuncu, Düzce, Sakarya, Bolu, Karabük ve Trabzon illeri için sarı kodlu yağış uyarısı verildiğini bildirdi. AFAD'ın açıklamasına göre 22 Eylül Pazar günü gece saatlerinden itibaren; Düzce çevreleri ile Sakarya'nın doğu, Bolu ve Karabük'ün kuzey kesimlerinde kuvvetli; Bartın ve Zonguldak çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli, Trabzon il genelinde aralıklarla ve yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği belirtildi.

'VALİ VE KAYMAKAMLARINA BİLGİLENDİRME SMS'İ İLE BİLGİLENDİRME YAPILMIŞTIR'

Turuncu kod uyarısı yapılan illerin vali ve kaymakamlarına bilgilendirme SMS'i ile bilgilendirme yapıldığı belirtilen AFAD'ın açıklamasında, "Türkiye Afet Müdahale Planı'nın (TAMP) ilgili tüm gruplarına yeterli sayıda personel ve araç ile teyakkuzda olunması bilgisi verilmiştir. Vatandaşlarımızın ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmasını önemle hatırlatıyoruz" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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