AFAD'dan Bartın, Kastamonu ve Zonguldak için şiddetli yağış uyarısı

AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD), Bartın, Kastamonu ve Zonguldak için şiddetli yağış uyarısı yapıldı.

AFAD'ın resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda "Meteoroloji'den alınan bilgilere göre, 26 Haziran Pazar günü Bartın, Kastamonu ve Zonguldak'ta şiddetli yağış beklenmektedir. Vatandaşlarımızın sel, su baskını ve heyelan gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olması önem arz etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.