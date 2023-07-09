AFAD'dan aşırı yağış uyarısı: 15 il için 'turuncu', 15 il için 'sarı' kodlu uyarı yapıldı

AFAD, aşırı yağışlar nedeniyle 15 il için 'turuncu', 15 il için ise 'sarı' kodlu uyarı yaptı. Yağışların devam ettiği bölgelerde 63 ihbara AFAD ve itfaiye ekiplerince müdahale edildiği ifade edilirken, Zonguldak-İstanbul yolunun ulaşıma kapalı olduğu belirtildi.

AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( Afad ), aşırı yağışlar nedeniyle 15 il için 'turuncu', 15 il için ise 'sarı' kodlu uyarı yaptı. Yağışların devam ettiği bölgelerde 63 ihbara AFAD ve itfaiye ekiplerince müdahale edildiği ifade edilirken, Zonguldak-İstanbul yolunun ulaşıma kapalı olduğu belirtildi.

AFAD tarafından yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre, Artvin, Bartın, Bolu, Düzce, Giresun, Kastamonu, Karabük, Kocaeli, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Trabzon, Zonguldak illerinde 'Turuncu Kod', Amasya, Bilecik, Bursa, Erzincan, İstanbul, Tokat, Bayburt, Yozgat, Ardahan, Yalova, Sivas, Kars, Gümüşhane, Erzurum, Çorum illeri için de 'Sarı Kod' uyarısı verildiği duyruldu.

Ayrıca uyarı verilen tüm illere ekiplerin sevk edildiği belirtildi.