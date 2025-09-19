AFAD'dan Arama Kurtarma Personeline Yeni Kıyafet Yönetmeliği

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), il afet ve acil durum müdürlüklerinde görev yapan yönetici personel ile arama ve kurtarma personelinin giyecekleri kıyafetler, branş bröve sembolleri ve rütbe işaretlerine ilişkin usul ve esasları yeniden belirledi.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlükleri Arama ve Kurtarma Personeli Kıyafet Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelikle, afet ve acil durum müdürlüklerinde görev yapan personelin faaliyetlerine göre verilecek kıyafetler, bunların kullanım süreleri ile kıyafetlerde bulunacak sembol ve işaretlerin renk, cins ve kullanımına ilişkin hususlar düzenlendi.

Arama ve kurtarma personeli, görev ve tatbikatlarda faaliyetin niteliğine uygun kıyafet giymekle yükümlü olacak.

Kıyafetler, Başkanlıkça belirlenen tip ve modele uygun olacak, üzerlerinde belirtilen işaretler dışında herhangi bir madalyon, rozet takılmayacak. Eskimiş olsa bile kıyafet, ayakkabı ve botlar ile diğer malzemeler satılamayacak. Kıyafet, sivil kıyafete dönüştürülerek kullanılamayacak.

Kıyafetlerin temiz, sağlam ve eksiksiz bulundurulması zorunlu, korunması öncelikle kullanana ait olacak. Başlarını örten kadın personel kumaş başörtüsü takabilecek ve bu personele, talepleri halinde, kısa kollu olarak verilen tişörtlerin yerine uzun kollu olanı verilecek.

İl müdürü, birlik müdürü ve şube müdürü, arama ve kurtarma personelinin kılık ve kıyafetlerinin bu yönetmeliğe uygunluğunu kontrol etmek ve uygun şekilde giyinmelerini sağlamakla görevli, yetkili ve sorumlu olacak.

Kıyafetlerin dağıtımı

Yazlık kıyafetler nisan ayında, kışlık kıyafetler eylül ayında personele verilecek, özel nitelikli kıyafetler ise mayıs ayında dağıtılacak.

Göreve yeni başlayan personele mevsime uygun kıyafetler dağıtılacak, görev nedeniyle yıpranan kıyafetler süre beklenmeden yenilenecek. Arama ve kurtarma personelinin kıyafet ihtiyacı, il müdürlüğü tarafından her yıl ocak ayı içerisinde İçişleri Bakanlığına bildirilecek.

Yönetmelikle naklen atanan veya görevine geri dönen personele kıyafet teminine ilişkin hükümler de düzenlendi.

Kıyafet türleri

Yönetmelikte, arama kurtarma personeline verilecek kıyafetlerin türlerine ve resimli örneklerine de yer verildi. Yazlık ve kışlık kıyafetler ile spor ve görev kıyafetlerinin detayları aktarıldı.

Branşlara özel kıyafetlerin renk ve modelleri Başkanlık tarafından belirlenecek.

Rütbe işaretleri ve branş brövelerinin kıyafetlerde takılacağı yerlere ilişkin düzenlemeye göre, rütbeler omuza takılarak kullanılacak, branş bröve sembolleri üniformanın sol göğüs kısmında yer alacak.

Yönetmelikte belirtilen kıyafet ve işaretleri, yetkisi olmadığı halde kullananlar hakkında 7126 sayılı Kanunun ilgili hükümleri uygulanacak.

Yönetmelikle 2017'de yayımlanan "Afet ve Acil Durum Arama Kurtarma Birlikleri ile İl Afet ve Acil Durum Arama Kurtarma Ekipleri Kıyafet Yönetmeliği" yürürlükten kaldırıldı.