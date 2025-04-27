AFAD'dan Acil Durum Çantası İle İlgili Önemli Uyarılar

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca ( Afad ), afet ve acil durum çantasında çakı, düdük, su, gıda, battaniye, ilk yardım kiti, ilaçlar, hijyen paketi gibi temel ihtiyaçların yanı sıra önemli evrak fotokopilerinin de yer alması gerektiği belirtiliyor.

İstanbul'da 23 Nisan'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem, "afet ve acil durum çantasında neler olmalı?" sorusunu da yeniden gündeme getirdi.

AA muhabiri, AFAD'ın internet sitesinden, kişilerin, acil durum ve afetlerde ilk saatlerde hayatlarını idame ettirmesi için gerekli olan acil durum çantasında bulunması gerekenleri derledi.

İlk 72 saat kritik

Buna göre, depremler başta olmak üzere afetlerin ardından geçen ilk 72 saat kritik önem taşıyor.

Bu süreçte yardım ekiplerinin ulaşmasında yaşanabilecek gecikmelere karşı, bireylerin ve ailelerin temel ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir çantanın hazırda bulundurulması gerekiyor.

Afet ve acil durum çantalarının sadece bireylerin değil, bebek, yaşlı, engelli gibi özel ihtiyaç gruplarının ve evcil hayvanların da ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde hazırlanması, çantanın her zaman kolay ulaşılabilecek bir yerde bulundurulması öneriliyor.

Çantada neler olmalı?

AFAD, afet ve acil durum çantasında şu malzemelerin yer almasının önemine işaret ediyor:

"Çakı, düdük, bir miktar para, kağıt, kalem, battaniye veya uyku tulumu, makas, koli bandı, plastik örtü, pilli radyo, el feneri, yedek piller, ilk yardım çantası, sürekli kullanılan ilaçlar ve reçeteleri, yeterli miktarda gıda ve içme suyu, hijyen paketi, evcil hayvanlar için 3 günlük mama ve su ile önemli evrakların fotokopileri."

Çantaya, engelli bireyler için durumunu ispatlayan belgeler, varsa engelli kimlik kartı, yedek protez, ilaç ve reçeteler, bebekler için mama, biberon, çocuk bezi, oyuncak ve aktivite malzemeleri, yaşlı bireyler için ise tıbbi belgeler, yedek protez ve ilaçların da eklenmesi öneriliyor.

Hazırlanan yiyecek, içecek, ilaç ve hijyenik malzemelerin son kullanma tarihlerinin düzenli olarak kontrol edilmesi, mevsim şartlarına uygun giysilerin tercih edilmesi ve çanta içeriğinin 6 ayda bir gözden geçirilerek yenilenmesi de tavsiye ediliyor.

"Ev, iş yeri ve okullarda bulundurulmalı"

AFAD, çantaların sadece ev ve iş yerlerinde değil, araçlarda, okullarda ve sınıflarda da bulundurulması gerektiğine dikkati çekiyor.

Öğrencilerin, öğretmenleriyle birlikte ihtiyaç duyabilecekleri malzemeleri belirleyerek, çantalarını sınıflarında öğretmenlerinin kolayca ulaşabileceği bir yerde muhafaza etmeleri öneriliyor.