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AFAD'dan 50 Şehre Yağış Uyarısı

AFAD'dan 50 Şehre Yağış Uyarısı
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AFAD, 50 şehir için turuncu ve sarı kod ile yağış uyarısı yaparken, vatandaşları sel, su baskını, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

(ANKARA) - Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( Afad ), bugün 50, yarın 29 şehir için "turuncu" ve "sarı" kod ile yağış uyarısı verdi. Afad'ın açıklamasında; kar ve tipi nedeniyle kapanan yolları açma çalışmaları ile enerji kesintisi yaşanan noktalardaki çalışmaların devam ettiği belirtilerek, "Vatandaşlarımızın sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar, kısa süreli fırtına, yükseklerde buzlanma, don ve tipi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmasını önemle hatırlatıyoruz" denildi.

Afad, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere ve yapılan değerlendirmelere göre, bugün itibarıyla 30 şehre "sarı", 20 şehre "turuncu", yarın ise 16 şehre "sarı", 13 şehre "turuncu" kodla yağış uyarısında bulundu. Afad'ın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şunlar kaydedildi:

"24 Kasım (Pazar) tarihinde, 30 ilimize Sarı, 20 ilimize (Antalya, Bolu, Erzincan, Gümüşhane, Rize, Sivas, Trabzon, Bayburt, Bartın, Düzce, Giresun, Kastamonu, Ordu, Tokat, Tunceli, Zonguldak, Karabük, Adana, Mersin, Kahramanmaraş) Turuncu; 25 Kasım (Pazartesi) tarihinde, 16 ilimize Sarı, 13 ilimize (Adana, Antalya, Erzincan, Giresun, Ordu, Tokat, Tunceli, Bayburt, Gümüşhane, Mersin, Kahramanmaraş, Rize, Trabzon) Turuncu uyarı verilmiştir."

Paylaşımda, turuncu yağış uyarısı verilen illerdeki vatandaşlara AFAD tarafından SMS gönderildiği kaydedilerek, turuncu ve sarı uyarı verilen illerde toplam 6 bin 747  personel, 2 bin 853 aracın görev yaptığı belirtildi. Paylaşımda, "Kar ve tipi nedeniyle kapanan yolları açma çalışmaları ile enerji kesintisi yaşanan noktalardaki çalışmalar kesintisiz devam etmektedir. Vatandaşlarımızın sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar, kısa süreli fırtına, yükseklerde buzlanma, don ve tipi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmasını önemle hatırlatıyoruz" denildi.

Kaynak: ANKA / Güncel
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